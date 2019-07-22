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22 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

AVRUPA KUPALARINDA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLUYOR13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekimi ile...

22 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

AVRUPA KUPALARINDA MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLUYOR
13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda ise ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE
19.30 Sarı lacivertli takım Avusturya kampındaki hazırlık maçında Wolfsburg ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR
19.00 Bordo mavili ekip Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takımın Avusturya kampı sürüyor.

KASIMPAŞA
İstanbul ekibi yeni sezon hazırlıklarına Graz'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ
10.00 Giyim markası Cacharel ile iş birliği sözleşmesi yapılacak.


Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:19 Kaynak: DHA
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