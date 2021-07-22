22 Temmuz Perşembe Spor Gündemi

Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım

"Kendimi sol bekte kanıtlamak istiyorum"

"Rizespor'u, camianın istediği yerlere taşıyacağız"

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu: Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız"Olimpiyatların gelmesini bekliyorduk"

Rıza Kayaalp: Artık olimpiyat şampiyonluğunu kazanırım diye umut ediyorum"Grekoromen takımı olarak en az 2 madalya alabileceğimize inanıyorum""Bu kadar güzel başarıların üzerine olimpiyat şampiyonluğunu koyarım""Kızımın sevincini bir kez daha görmek istiyorum"

FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertli kulüpte, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ-Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan Sarı-kırmızılılar, yurda dönecek.

TRABZONSPOR10.30 Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek18.00 Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ20.00 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'a konuk olacak.

BASKETBOLEuro Basket U20 B Grubu

16: 00 Polonya - Türkiye U20

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol müsabakaları başlayacak.