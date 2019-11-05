Son Dakika Haberleri: 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

22 ton sahte deterjan ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte ve taklit deterjan ele geçirildi.

22 ton sahte deterjan ele geçirildi, System.String[]

Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 325 bin lira olan 22 ton sahte ve taklit deterjan ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar kapsamında, sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan ürünlerle ilgili merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.


Operasyonda sahte ve taklit olarak üretimi yapılarak piyasaya sunulan çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 325 bin 530 TL olan 52 bin 502 adet toplam 22 ton toz deterjan, etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör ve barkot ile baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi.


Olayla ilgili haklarında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılan 2 kişi adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı
İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar Uyuşturucu baronu El Chapo'nun milyon dolarlık evleri açık artırmayla satılacak Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]