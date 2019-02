22 Transferle Gündem Olan Elazığspor'da Hedef Düşme Hattından Kurtulmak

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam eden ve düşme hattından kurtulmak isteyen Elazığspor'da Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, Balıkesir'e en kötü beraberlik için gideceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıkları devam etti. Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik-taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde duruldu. Yardımcı Antrenörler Muammer Sürmeli, İlhan Aydın ve Kaleci Antrenörü Sacit Taşdemir yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Futbolculardan sadece Dersim Şahan Kaynak takımdan ayrı yürüyüş yaparak çalıştı.



Teknik Direktör Orhan Kaynak'ın ayrılmasının ardından görevi devralan Yardımcı Antrenör Muammer Sürmeli, yapılan çalışma ve takımın son durumu ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.



Giresunspor maçına hazırlanma fırsatı bulmadan çıktıklarını belirten Sürmeli, "Oyuncularımız bu 2 günlük, 3 günlük çalışmayla biraz kendilerine geldiler. Şimdi yine iyi bir çalışmamız var. Dün dayanıklılık çalışması yaptık. Biraz arttırmak amacıyla. Şimdi de biraz oksijensiz ortama sokmaya çalışıyoruz. Çok fazla zorlamadan, sakatlık olmadan. Çalışmalarımız iyi devam ediyor. İnşallah Balıkesirspor maçından da en güzel oyun ve en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.



"Berabere kaldığımızda bile onları düşme hattının içinde tutacağız"



Balıkesirspor maçının önemine vurgu yapan Sürmeli, "Şimdi 26 puanları var, bizi yenerlerse 29 olacak ve aramızda bayağı bir puan farkı olacak. Ama en kötü orada berabere kaldığımızda bile onları da bu düşme hattının içerisinde tutacağız. Bunun bilincinde oraya gidiyoruz. Dediğim gibi en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılıp buraya gelip umutlarımızı ileriki haftalara taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Takımın başına yeni bir antrenör gelmesi halinde futbolcuların son durumuna ilişkin bilgi aktaracaklarını da kaydeden Muammer Sürmeli, "Biz burada olursak zaten ona göre değerlendiririz. Ama bir teknik direktör gelirse mutlaka ona da yardımcı olarak oyuncular hakkında bilgileri vererek değişik bir kadro da çıkma ihtimali yüksek. Biz çünkü Giresun maçında arkadaşlarımızı sadece ter antrenmanında gördük. Hepsiyle de konuştuk. En son maçı ne zaman yapmışlar, en son antrenmanı ne zaman yapmışlar onlardan aldığımız bilgiler dahilinde biz oraya bir kadro götürdük ve yine onlardan aldığımız bilgiler dahilinde en iyi on biri sahaya çıkartmaya çalıştık. Oynamayan arkadaşların oynamamasının sebebi kendilerinin antrenmansız ve kamp yapmamalarından dolayıdır. Yani burada kimsenin aklına kötü bir şey gelmesin. İlk defa oynayan oyuncular oldu, onlar da buradaki en antrenmanlı oyunculardı diye onları oynatmak zorunda kaldık" diyerek sözlerini tamamladı.



Serdar Özbayraktar: "Bütün camia bir olup bu kötü süreçten çıkacağız"



Giresunspor karşısında alınan bir puanının çok değerli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu Serdar Özbayraktar ise, "Bizim için puan çok önemliydi. Çünkü bir günlük idmanla 22-23 kişi transfer oldu. Kimse kimsenin ismini bile bilmiyordu. O şartlarda gidip arkadaşlar çok iyi mücadele ettiler 1 puan aldık. İyi de moral oldu bizim için. Şimdi önümüzde bir Balıkesir maçı var. Şu anda daha fazla çalışma ortamımız var. İyi bir şekilde gidiyor çalışmalarımız. İnşallah Balıkesir'den de çok güzel bir puanla döneriz. Bu kısa zamanda puan ve puanlarla döndüğümüzde çok büyük artı olacak bizim için. Çünkü süre kısa ve çok zorlu hattayız. Alt taraflardayız. İnşallah hep birlikte bütün camia bir olup bu kötü süreçten çıkacağız. Onun için herkesin desteğine ihtiyacımız var bu süreçte. İnşallah dediğim gibi iyi bir yoldayız. Balıkesir'den de iyi puan alıp döneceğiz inşallah" diye konuştu.



Yiğitcan Erdoğan: "Eksikleri bertaraf etme yoluna gideceğiz"



Yine takımın bir diğer tecrübeli oyuncusu Yiğitcan Erdoğan da, "Hanemize eksi olarak yazılacak sebepler var. Ama bunların üzerinde artık çok düşünmeden, çok konuşmadan bir an önce bu olumsuzlukları, eksikleri bertaraf etme yoluna gideceğiz. 2-3 gündür beraberiz. Ama her şeyin güzel gittiğini söyleyebilirim. İnşallah ağzımızın tadı kaçmaz. ve her hafta puan alarak yolumuza devam ederiz. Sezon sonunda da hem şehri hem kendimizi bu içinde bulunduğumuz durumdan kurtarmış oluruz" açıklamasını yaptı. - ELAZIĞ

