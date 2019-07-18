Son Dakika Haberleri: 22. Türk Boyları Kültür Şöleni
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22. Türk Boyları Kültür Şöleni

51 dakika önce

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kortej yürüyüşüyle başladı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kortej yürüyüşüyle başladı.
Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Irak, Başkurdistan, KKTC, Kosova, Kabardino-Balkarya, İran ve Adigey Cumhuriyeti'nden halk oyunu ekiplerinin katıldığı şölen kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.
Yaklaşık 150 folklorcu ve Türk dünyasından 50 gazetecinin katıldığı festivalin açılışı dolayısıyla 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na son buldu.
Yürüyüş boyunca halk oyunu gösterisi sunan ekipler, daha sonra Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gösteri yaptı.
Ekipler, 22 Temmuz'a kadar devam edecek şölen boyunca Yalova'nın ilçelerinde gösteriler sunacak.
22. Türk Boyları Kültür Şöleni
Azerbaycan, Yalova, Şölen, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:51 Kaynak: AA
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