Son Dakika Haberleri: 22 Türk taraftarı göz altına aldı
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22 Türk taraftarı göz altına aldı

12 dakika önce

Sarı kırmızılılar, Jan Breydel Stadı'nda kendilerine ayrılan 1370 biletin tamamını tüketirken Galatasaray taraftarları, Brugge meydanında maç saatini bekledi.

22 Türk taraftarı göz altına aldı, System.String[]

Sarı kırmızılılar, Jan Breydel Stadı'nda kendilerine ayrılan 1370 biletin tamamını tüketirken Galatasaray taraftarları, Brugge meydanında maç saatini bekledi.


Belçika polisi gün içinde 22 Türk taraftarı göz altına aldı.


Brugge kentinde karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala güvenlik seviyesi arttırıldı!


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Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40 
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