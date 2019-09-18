22 Türk taraftarı göz altına aldı
12 dakika önce
Sarı kırmızılılar, Jan Breydel Stadı'nda kendilerine ayrılan 1370 biletin tamamını tüketirken Galatasaray taraftarları, Brugge meydanında maç saatini bekledi.
Sarı kırmızılılar, Jan Breydel Stadı'nda kendilerine ayrılan 1370 biletin tamamını tüketirken Galatasaray taraftarları, Brugge meydanında maç saatini bekledi.
Belçika polisi gün içinde 22 Türk taraftarı göz altına aldı.
Brugge kentinde karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala güvenlik seviyesi arttırıldı!
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40
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