22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor Başkent'te kadın filmleri rüzgarı esecekANKARA - Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan 'Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali' 23-30 Mayıs tarihlerinde Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Başkent'te kadın filmleri rüzgarı esecek



ANKARA - Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan 'Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali' 23-30 Mayıs tarihlerinde Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Ankara'da 22'ncisi gerçekleşecek olan 'Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'; 1998'den beri, kadının toplumdaki yerini sinemanın görsel gücünden yararlanarak izleyiciye anlatmaya ve kadın sinemacıları bir araya getirmeye devam ediyor.

İlk defa 5 kıtadan kadın film festivallerini ağırlayacaklarını belirten Uçan süpürge, bu yıl da Ankara'nın tüm ilçelerinde 'uçsun, uçan süpürge' demeye devam ettiklerini söylüyor.

Her yıl Uçan Süpürge Vakfı tarafından verilen onur ödülü, Bilge Tokaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri bu yıl da sahipleriyle buluşacak. Ödüllerin sahipleri şu şekilde:

Onur Ödülleri: Ayla Algan, Sumru Yavrucuk

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri: Meltem Cumbul, Pelin Esmer

Tema Ödülü: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Sinemanın önemini vurgulayan Uçan Süpürge, sinemanın kendi hayat hikayelerimizle iç içe olduğunu ve bu yüzden 22 yıldır kadın sinemacıların emeklerini görünür kılmaya çalıştıklarını belirtti.

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