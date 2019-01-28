22 ülkeye hamsi yedirdik
1 saat önce
Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.
Türkiye
'den geçen yıl Fransa
, Belçika
ve ABD
başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17
Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu
Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor
Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu