Son Dakika Haberleri: 22 ülkeye hamsi yedirdik

22 ülkeye hamsi yedirdik

1 saat önce

Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

22 ülkeye hamsi yedirdik, System.String[]
Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:17 

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, Türkiye, Ekonomi
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