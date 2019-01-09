Son Dakika Haberleri: 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı

1 saat önce

TÜBİTAK tarafından düzenlenen, 22. geleneksel Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı, System.String[]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) resmi web sitesi aracılığı ile bu yılın Gözlem Şenliği'ne ilişkin detayları paylaştı. 1-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan şenlikler, ÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu olan Antalya Saklıkent'te düzenlenecek.

Bakan Varank'ın tweet'inde göreceğiniz üzere 14 Ocak'ta başlayacak olan başvurular, 1 Mart'a kadar sürecek. Gökyüzü Gözlem Şenliği kontenjanı, 2018 yılında 350 dolaylarındayken bu yıl 1.000'e çıkarıldı.

Gökbilime meraklı katılımcılarla, profesyonel ve amatör astronomları buluşturacak olan etkinlikte katılımcıların kendi çadırlarında 3 gece konaklaması öngörülüyor. Şenlik süresince çeşitli seminerler, atöyle çalışmaları ve yarışmalar da düzenlenecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:06 

Antalya, Türkiye, Teknoloji
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