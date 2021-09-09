22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Film Yapım Destek Yarışması"nda finale kalanlar belli oldu.

Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde gerçekleştirilen "Film Yapım Destek Yarışması"nın ön jüri üyeleri tarafından finale kalanlar açıklandı.

Buna göre, yönetmen Savaş Hamarat'ın "Ahiliğin 7 Kuralı", Göksel Tuzun'un "Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı", Aliye Tuzun'un "Ahi Kültürü-Dericilik, Debbağlık, Tabakhane Müzesi", Burhan Konak'ın "Eserden Müessire Safranbolu Kültür Yolu" ve Ümit Baykal Ördek'in "Üç Esnaf Bir Ahi" filmleri finalde dereceye girmek için yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye girecek filmlere ödülleri, 18 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.