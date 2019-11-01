Son Dakika Haberleri: 22. Uluslararası Kukla Festivali başladı
Son Dakika Güncel 22. Uluslararası Kukla Festivali başladı

22. Uluslararası Kukla Festivali başladı

6 saat önce

İstanbul Uluslararası Kukla Festivali'nin 22'incisi, İstanbul Karagöz Kukla Vakfının organizasyonuyla başladı.

22. Uluslararası Kukla Festivali başladı, System.String[]

İstanbul Uluslararası Kukla Festivali'nin 22'incisi, İstanbul Karagöz Kukla Vakfının organizasyonuyla başladı.

İstanbul Uluslararası Kukla Festivali Genel Sanat Yönetmeni ve İstanbul Karagöz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özek'in yönetmenliğinde 3 gün sürecek festivalde Çekya, Meksika ve İtalyan kukla oyunları yer alıyor.

Ataşehir Metropol İstanbul'da sahnelenen kukla oyunları, günde 3 seans izleyicileriyle ücretsiz buluşacak.

Öte yandan Metropol İstanbul, toplam 115 parçadan oluşan "dünya kuklaları" müzesine de ev sahipliği yapıyor. Hindistan, Tayland, Endonezya, Almanya, Myanmar, Türkiye, Çin, Vietnam, Fransa, Bulgaristan, Mısır, Tunus, İtalya gibi ülkelerden gelen birbirinden orijinal kuklaların yer aldığı müze, 6 ay ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.


Müzenin girişinde 18. yüzyıla işaretlenen İtalya'nın Sicilya bölgesine ait "Pupi" diye anılan "şövalye kuklalar" nadir örnekler arasında yer alıyor. Yalnızca Alman etnografya müzelerinde bulunan "Memlük Gölge Oyunu"ndan bir kukla da Metropol İstanbul'un kukla müzesinde meraklılarını bekliyor. Müzede ayrıca gerçek altın malzemeler kullanılarak hazırlanmış "Myanmar ipli kuklası" ve "Endonezya gölge kuklaları", Hindistan'ın "dev gölge kuklaları" ve 14. yüzyıldan kuklalar yer alıyor.

Karagöz figürleri için de müzede ayrı bir bölüm mevcut.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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