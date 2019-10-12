Son Dakika Haberleri: 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali
Son Dakika Güncel 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali

22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi.

22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi.


Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Tosya Ahi Yaren Mehter Takımı tarafından gösteriler sahnelendi.

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından hazırlanan "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.


Türk Hava Kurumu tarafından, akrobasi model uçak gösterisi, mosquito yelken kanat gösterisi ve motorlu araç yamaç paraşütü gösterileri yapıldı.

Etkinliğe, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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