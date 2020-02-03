22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir polisi son 1 ay içinde 242 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir polisi son 1 ay içinde 242 uyuşturucu satıcısını yakaladı.


Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1.01.2020 - 31.01.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 132 ayrı olayda 267 gram bonzai, 670 gram esrar, 120 gram skunk, 115 adet ecstasy, 374 uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain, 64 gram metamfetamin ele geçirdi. Toplam 242 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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