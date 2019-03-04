Son Dakika Haberleri: 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Doğru

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Doğru

18 dakika önce

Rusya'da 7-18 Mart'ta düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye'den 18 sporcu katılacak.

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
Rusya'da 7-18 Mart'ta düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye'den 18 sporcu katılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milli takım, yarın şampiyonanın gerçekleştirileceği Vladikavkaz'a gidecek.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda Melek Yamak, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, +81 kiloda Sueda Şahin, erkekler 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda da Mücahit İlyas temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Spor
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