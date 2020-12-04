22 yaşında koronadan ölen genç hemşirin adı caddeye verilecek - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde kısa bir süre önce korona virüsten ölen 22 yaşındaki hemşir Hasan Baştuğ'un isminin bir caddeye verileceği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet ilçemize bağlı Aydıncık köyümüzden olan ve Kütahya'da çalıştığı özel hastanede korona virüse yakalandıktan 15 gün sonra yaşamını yitiren hemşir Hasan Baştuğ'un adını ilçemizde bir caddeye vererek yaşatmak istedik. İlçe halkımızdan da bu yönde talepler geldi. Genç yaşta yitirdiğimiz sağlık çalışanımızın acılı ailesinin ve yakınlarının talepleri bu yönde oldu. Konuyu Belediye meclisimizde değerlendirdik. İlçemizde uygun cadde veya sokağa isminin verilmesi için mecliste oy birliği ile karar alındı ve imar komisyonuna sevk edildi" dedi. - KÜTAHYA