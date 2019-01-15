22 Yaşındaki Aşçıdan, Canlı Heykel Performansı

22 yaşındaki aşçıdan, canlı heykel performansı -Yazları aşçı, kışları heykel Saatler süren sanat bekleyişi ilgi görüyorDENİZLİ - Yaz dönemlerinde Antalya'da aşçılık yapan genç, kış aylarında memleketi Denizli'de canlı heykel performansı gerçekleştiriyor.

22 yaşındaki aşçıdan, canlı heykel performansı

-Yazları aşçı, kışları heykel

Saatler süren sanat bekleyişi ilgi görüyor



DENİZLİ - Yaz dönemlerinde Antalya'da aşçılık yapan genç, kış aylarında memleketi Denizli'de canlı heykel performansı gerçekleştiriyor. Dakikalarca hareketsiz duran gence Denizlililer ilgi gösteriyor.

Denizli'de, 22 yaşındaki Emre Balım isimli gencin yapıkları vatandaşların ilgisini çekiyor. Asıl mesleği aşçılık olan Balım, 4 yıldır Antalya'da bir otelde yazları şef olarak çalışıyor, kışları ise memleketi Denizli'ye geliyor. Balım, Antalya'da arkadaşlarıyla başladığı canlı heykel sanatını bu yıl Denizli'de gerçekleştiriyor. Giydiği giysiler ve yüzündeki boya ile dikkat çeken Balım, müzik eşliğinde dans edip sonrasında dakikalarca hareketsiz duruyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde sanatını icra eden Balım'a, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bazı vatandaşlar görüp şaşırırken bazıları ise yanına gidip fotoğraf çektiriyor.



"Saatler süren bir performans sergiliyoruz"

Makyajı ve kostümü ile gerçek heykelleri aratmayan Balım, hazırlıklarını tamamlayıp caddeye çıktığını ve saatler süren bir performans sergilediğini belirterek, "Denizli'de böyle bir sanatı yapmak gerektiğini düşünüyordum. Antalya'da çalıştığım için kışları Denizli'ye geliyorum, boş zamanım oluyor, böyle bir sanata başladık. Denizli'deki tepkiler güzel, insanlar önce şaşırıyor, fotoğraf çektiriyor, beğeniyorlar. Bu gösteri sanatlarının bir dalı, canlı heykel sanatı. Hareketsiz kalıyoruz, öncesinde makyajı ve kostümleri biraz zorluyor, sonrasında çıkıyoruz caddeye saatler süren bir performans sergiliyoruz. İleride performansı büyütebilirim, takım arkadaşları bulabilirim. Belediyelerin desteği olursa diğer şehirlerde de performans sergileyebilirim" dedi.



"Makyaj 1 saatimizi alıyor"

Destek için oğluyla saatlerce sokakta duran anne Dilek Balım ise, "Oğlum böyle bir sanat dalını Denizli'de tanıtmak için burada durunca ben de destek amaçlı geldim. Güzel, çok güzel, insanların ilgisini çekmesi hoşuma gidiyor. Oğluma makyaj yaparken yardım ediyorum, giyinip makyaj yapması 1 saatimizi alıyor" diye konuştu.



"Denizli'de görünce şaşırdık"

Bu tür sanat etkinliklerini daha önce başka illerde gördüğünü ifade eden Mustafa Tetik ise, Denizli'de böyle bir şey görünce şaşırdığını kaydetti. Sanata verilen değerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Tetik, "Bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Yeni neslin sanatı unuttuğunu görüyoruz. Bunu geriye getirmek bizim ellerimizde olan bir şey. Buradan herkese tavsiyem; daha çok ilgi gösterelim ve sanata odaklanalım" ifadelerini kaydetti.

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