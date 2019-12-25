22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2) - Son Dakika

22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)
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TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Yakup ile anne Nermin Ata'nın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Doğan Ata'nın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hasan BOZBEY/BURSA,
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