22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2) - Son Dakika

22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Yakup ile anne Nermin Ata'nın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Doğan Ata'nın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hasan BOZBEY/BURSA,


Orhangazi, Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
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