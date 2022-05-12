22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü - Son Dakika
Üye Girişi

22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü

12.05.2022 23:09

22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.

22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.

Olay, Dalaman'ın Seyfettin İnce Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(MS-İK-CC-Y)

YORUMLAR
500
Muğla'da 'down kafe' açıldı Muğla'da 'down kafe' açıldı Fethiye'de görevli hemşireler çiçek takıyla karşılandı Fethiye'de görevli hemşireler çiçek takıyla karşılandı

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:22:56. #1.11#
SON DAKİKA: 22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement