Son Dakika Haberleri: 22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

7 saat önce

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.

22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu, System.String[]

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye, 22 yaşındaki Oğuzhan Donuk'un oto yıkama iş yerinde cansız bedeni bulundu. Durum polise haber verildi. Donuk'un kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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