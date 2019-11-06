22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu
7 saat önce
Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye, 22 yaşındaki Oğuzhan Donuk'un oto yıkama iş yerinde cansız bedeni bulundu. Durum polise haber verildi. Donuk'un kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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