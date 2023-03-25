22 yaşındaki kız, iş kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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22 yaşındaki kız, iş kazasında yaşamını yitirdi

25.03.2023 16:18
22 yaşındaki kız, iş kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

21 Mart Salı günü Ege Serbest Bölge'de bulunan bir gıda fabrikasında meydana gelen olayda fabrikada işçi olarak çalışan Aleyna Özsakız (22), elek kontrolü yaptığı esnada 3. kattan aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özsakız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

22 yaşındaki genç kız, iş kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen genç kız, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Aleyna Özsakız'ın vefatı ailesini yasa boğarken, cenaze yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Talihsiz gencin organlarının ailesi tarafından bağışlandığı da öğrenilirken cenaze yarın İzmir'in Buca ilçesinden kaldırılacak.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Fırat Altunufağı: İş güvenliğinden kim sorumluysa patron dahil ceza almalı. Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
  • Fatih Cora: Allah c.c Ramazan suyu hürmetine rahmet mağfiret eylesin mekani Cennet olsun aile ve yakinlarina sabirlar versin Cevap Yaz 67 0 Yayından Kaldır
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TAKSİDE 41 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ TAKSİDE 41 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada 3'üncü katından düşen Aleyna hayatını kaybetti

Gaziemir, 21 Mart, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki kız, iş kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika


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