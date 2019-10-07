Son Dakika Haberleri: 22 yaşındaki genç kız lenf kanserine yenik düştü
Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç kız lenf kanserine yenik düştü

22 yaşındaki genç kız lenf kanserine yenik düştü

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç kız 11 aydır mücadele ettiği lenf kanserine yenik düştü.

22 yaşındaki genç kız lenf kanserine yenik düştü, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç kız 11 aydır mücadele ettiği lenf kanserine yenik düştü.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Almanca Dili okuyan Tuğçe Nur Ordu'ya denge kaybı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. 11 aylık mücadelenin sonunda tekrar fenalaşan Tuğçe Nur Ordu kaldırıldığı İzmir'de ki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybetti.


Hayalinin tercüman veya uçak hostesi olmak olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kaynarca Aile Mezarlığına defnedilecek. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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