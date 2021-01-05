22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi - Son Dakika

22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi

05.01.2021 23:07

22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız, üst geçide çıkarak atlamak istedi.

22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi

KAYSERİ - Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız, üst geçide çıkarak atlamak istedi. Ekipler ikna olmayan genç kızın bir anlık dalgınlığını yakalayarak, bulunduğu tırabzanlardan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarındaki üst geçitte meydana gelen olayda, B.C.isimli genç kızın üst geçit tırabzanlarından aşağıya sarktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altında şişme branda hazırladı.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından ikna olmayan genç kız, bir anlık dalgınlığı yakalanarak polis ekipleri tarafından tırabzanlardan indirildi. Olayın ardından sinir krizi geçiren B.C., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi
22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi
22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi
22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi

Kayseri, İntihar, Polis, Kız, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı 33 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef geri adım attı: Bence dünyanın en değerli mutfağı Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı         
22:58
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
22:17
Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim         
22:12
MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu         
21:44
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu         
20:57
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 23:17:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei