22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi - Son Dakika

22 yaşındaki genç kızın intihar teşebbüsünü polis ekipleri engelledi

KAYSERİ - Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız, üst geçide çıkarak atlamak istedi. Ekipler ikna olmayan genç kızın bir anlık dalgınlığını yakalayarak, bulunduğu tırabzanlardan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarındaki üst geçitte meydana gelen olayda, B.C.isimli genç kızın üst geçit tırabzanlarından aşağıya sarktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altında şişme branda hazırladı.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından ikna olmayan genç kız, bir anlık dalgınlığı yakalanarak polis ekipleri tarafından tırabzanlardan indirildi. Olayın ardından sinir krizi geçiren B.C., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.