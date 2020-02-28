22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu - Son Dakika

22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

25 dakika önce

Adana'da bir kişi park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

22 yaşındaki genç otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu, System.String[]

Adana'da bir kişi park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Mendres Bulvarı Amerikan Adası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde bulunan 55 AZR 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ölen kişinin 22 yaşındaki Mustafa Gök olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gök'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gök'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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