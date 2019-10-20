Son Dakika Haberleri: 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı

36 dakika önce

ÜSKÜDAR'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu.

22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı, System.String[]
ÜSKÜDAR'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu.  Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan 5 kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan 5 genç emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
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