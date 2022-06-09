22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada

09.06.2022 14:39

22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı.

22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada

Kağıthane'de bir genç çıkan silahlı kavga sonucunda kalbinden vurularak öldürülmüştü

Firari saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 22 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet anlarının kameralara da yansıdığı olayda, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekçilere ateş açması sonucu ayağından vurulan diğer şahıstan yakalanıp tutuklanmıştı.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde 8 Mayıs Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç.ve Emirhan K.cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başlamıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karışmıştı.

Silahlı kavgada genç kalbinden vurularak öldürülmüştü

Birbirine giren iki şahıs, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başlamıştı. Bu sırada Yunus Ç.'nin yanında olan Nurullah Bozkurtkalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düşmüştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt'u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürülmüştü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bekçilere de ateş eden şahıs vurularak yakalanmıştı

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istemişti. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başlamıştı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.'yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirmiş ardından da yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil zanlısı da silahıyla birlikte yakalandı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan ve emniyette 5 adet suç kaydı bulunan Emirhan K.'yı yakalama çalışması başlatmıştı. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri şahsın Bakırköy'de bir adreste olduğunu tespit etti. Hemen harekete gelen polis, önceki gün şahsı olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Emirhan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anları kameralara yansımıştı

Kağıthane'de yaşanan silahlı kavga anları ve çevrede yaşanan panik halleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında yaşanan silahlı kavga anları ve vurulan şahsın yere düştükten sonra kaçışmaların yaşandığı, olay yerine gelen bekçilerin ise bir kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada
22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada
22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada
22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada

YORUMLAR
500
İstanbul'da 22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı: Cinayet anları kamerada İstanbul'da 22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı: Cinayet anları kamerada Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı
Kaynak: İHA

Kağıthane, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: 22 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı yakalandı...Kaçış anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement