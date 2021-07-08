Divriği ilçesi Demirdağ mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçe yakınlarında demir madeni ocağında araç bakım işinde görevli İsmail Öztürk, kepçe diye bilinen iş makinesinin bakımını yapmaya başladı.
İş makinesi operatörü F.Y, bakımın bittiğini düşünerek aracı hareket ettirdi. Bu sırada iş makinesinin altında kalan Öztürk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Divriği Sadık Öztürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası iş makinesi operatörü F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 22 yaşındaki işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kayebetti - Son Dakika