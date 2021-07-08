22 yaşındaki işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kayebetti - Son Dakika

22 yaşındaki işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kayebetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşanan kazada, demir madeni ocağında araç bakım işinde görevli 22 yaşındaki İsmail Öztürk hayatını kaybetti. Bakımını yaptığı iş makinesi operatörünün aracı hareket ettirmesiyle altında kalan Öztürk, olay yerinde can verdi.

Divriği ilçesi Demirdağ mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçe yakınlarında demir madeni ocağında araç bakım işinde görevli İsmail Öztürk, kepçe diye bilinen iş makinesinin bakımını yapmaya başladı. YARALI GENÇ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ İş makinesi operatörü F.Y, bakımın bittiğini düşünerek aracı hareket ettirdi. Bu sırada iş makinesinin altında kalan Öztürk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Divriği Sadık Öztürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası iş makinesi operatörü F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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