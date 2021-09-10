22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi

Tecavüzle suçlanan Lee Patrick, mahkemede kadının rızası doğrultusunda ilişkiye girdiğini iddia etti. Hakim, Patrick'in genç kadına tecavüz ettiğine hükmedip tutuklu yargılanmasına karar verdi.

KENDİNE GELDİĞİNDE ŞOK YAŞADI

Mahkemede konuşan kadın ise baygın haldeyken kendine geldiğinde Patrick'in kendisine tecavüz etmek üzere olduğunu, kurtulmak için mücadele etmesine rağmen genç adamın kendisini bırakmadığını söyledi.

KAHKAHA ATIP, HAKARET ETTİLER

Etraftaki insanların ise yardım etmek yerine kahkahalar attığını söyleyen genç kadın, ayrıca Patrick ve diğerlerinin kendisine hakaretler ettiğini belirtti. Tutuklu yargılanan Patrcik'in ağır hapis cezası alması bekleniyor.