Tecavüzle suçlanan Lee Patrick, mahkemede kadının rızası doğrultusunda ilişkiye girdiğini iddia etti. Hakim, Patrick'in genç kadına tecavüz ettiğine hükmedip tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Mahkemede konuşan kadın ise baygın haldeyken kendine geldiğinde Patrick'in kendisine tecavüz etmek üzere olduğunu, kurtulmak için mücadele etmesine rağmen genç adamın kendisini bırakmadığını söyledi.
Etraftaki insanların ise yardım etmek yerine kahkahalar attığını söyleyen genç kadın, ayrıca Patrick ve diğerlerinin kendisine hakaretler ettiğini belirtti. Tutuklu yargılanan Patrcik'in ağır hapis cezası alması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi - Son Dakika Dünya