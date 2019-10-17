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22 yaşındaki Kardelen Kuşadası'nda toprağa verildi

48 dakika önce

22 yaşındaki Kardelen Kuşadası'nda toprağa verildi Üniversiteli Kardelen'in organları 5 kişiye can olmuştuAYDIN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen...

22 yaşındaki Kardelen Kuşadası'nda toprağa verildi

Üniversiteli Kardelen'in organları 5 kişiye can olmuştu

AYDIN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kardelen ÇetinKuşadası'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kardelen'in bağışlanan kalbi ve karaciğeri Antalya'da, böbrekleri ve korneası ise KKTC'de üç hastaya nakledilmişti.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Kuşadası'nda oturan annesi Alev ve Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi.

Kardelen Çetin'in kalbi, AÜ Hastanesi'nde yaklaşık 5 saat süren operasyonla Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e nakledildi. Çetin'in böbrekleri KKTC'de böbrek nakli bekleyen 2 hastaya, korneaları da bir hastaya nakledildi.

Organ nakillerinin ardından Kardelen Çetin ambulans uçakla önce İzmir'e ardından karayoluyla memleketi Kuşadası'na getirildi. Kardelen Çetin yüzlerce Kuşadalının katıldığı cenaze töreninde gözyaşları arasında toprağa verildi.

22 yaşındaki Kardelen Kuşadası'nda toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuşadası, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:32 Kaynak: İHA
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