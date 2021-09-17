22 yaşındaki kurye, koli taşırken kalbine yenik düştü - Son Dakika

22 yaşındaki kurye, koli taşırken kalbine yenik düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı restoranda koli taşırken kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda kurye olarak çalışan 22 yaşındaki Emirhan Korkmaz, iş yerinde koli taşırken fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleler rağmen 22 yaşındaki kurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkmaz'ın kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan otopsi incelemesinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Körfez Bağdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Merkez Mezarlığında toprağa verildi.