22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde konaklayan Minel Y., otel çalışanı tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibi Minel Y.'nin öldüğünü tespit etti.

YANINDA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Otele tek başına gelerek konaklayan Minel Y.'nin kolunda serum takılı olduğu belirlendi, cenazesi otopsi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarmanın odada yaptığı incelemede Minel Y.'nin intihar ettiğini anlatan bir de not bulundu.

ANESTEZİ İLACI İLE İNTİHAR ETMİŞ

İstanbul'da bir sağlık kuruluşunda hemşire olan Minel Y.'nin koluna bağladığı serum ile anestezide kullanılan bir ilacı enjekte ederek intihar ettiği, psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.