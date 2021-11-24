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22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı

24.11.2021 17:58
22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, otel odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Minel'in intihar ettiği belirlendi. Hemşire olan Minel, vücuduna serum ile yüksek dozda ilaç enjekte ettiği tespit edildi. Diğer taraftan genç kadının intihar ettiğini anlatan bir de not ortaya çıktı.

Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde konaklayan Minel Y., otel çalışanı tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibi Minel Y.'nin öldüğünü tespit etti.

YANINDA İNTİHAR NOTU BULUNDU

Otele tek başına gelerek konaklayan Minel Y.'nin kolunda serum takılı olduğu belirlendi, cenazesi otopsi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarmanın odada yaptığı incelemede Minel Y.'nin intihar ettiğini anlatan bir de not bulundu.

ANESTEZİ İLACI İLE İNTİHAR ETMİŞ

İstanbul'da bir sağlık kuruluşunda hemşire olan Minel Y.'nin koluna bağladığı serum ile anestezide kullanılan bir ilacı enjekte ederek intihar ettiği, psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı
22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı
22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı

Sapanca, İntihar, Sakarya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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