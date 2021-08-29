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22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış - Son Dakika

22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış

29.08.2021 15:49

Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan kızın ailesi; Hülya'nın son dönemlerde oyun bağımlısı olduğunu, bu oyun üzerinden tanıştığı arkadaşlarına ''Borcum var, beni sıkıştırıyorlar'' deyip 150 lira istediğini söyledi. Hülya'nın kardeşi, ablasının canının tehlikede olduğunu belirtirken, gözü yaşlı annesi ise kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde 'hastaneye gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

OYUNDAKİ ARKADAŞLARINA BORCU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Hülya'nın ailesi ise en son, PUBG Mobil olarak bilinen oyunda tanıştığı arkadaşlarından, ''Benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor'' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.

Kayıp kızını 3 gündür her yerde arayan baba Ali Sarılsu, olay gününü anlattı. Baba Sarıslu, "O sabah gördüğümde 'Nereye gidiyorsun kızım' dedim, O da dedi 'Hastaneye gidiyorum.' Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim oda ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum" dedi.

Oyun bağımlısı 22 yaşındaki Hülya'dan 3 gündür haber alınamıyor! Arkadaşların 150 lira isteyip kayıplara karışmış

''KARDEŞİMİN CANI TEHLİKEDE''

Hülya'nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, "Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir 'Merak etmeyin' der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor" ifade etti.

Oyun bağımlısı 22 yaşındaki Hülya'dan 3 gündür haber alınamıyor! Arkadaşların 150 lira isteyip kayıplara karışmış

SON GÜNLERDE OYUN BAĞIMLISI OLMUŞ

Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti. Anne Zeynep Sarılsu ise, kızı Hülya'nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor. Kızına ''Ne olursa olsun evine dön'' diyerek çağrıda bulunan anne şimdi polislerden gelecek güzel haberi bekliyor.

22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış

Şehitkamil, Gaziantep, oyunlar, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış - Son Dakika
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