22 yaşındaki Suriyeli genç, yaşadığı binanın önüne gelen 3 kişi tarafında öldürüldü - Son Dakika
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22 yaşındaki Suriyeli genç, yaşadığı binanın önüne gelen 3 kişi tarafında öldürüldü

07.06.2022 18:03

Bağcılar'da Suriyeli 3 işçinin yaşadığı binanın önüne gelen 3 kişi, bağırarak içeridekileri dışarıya çağırdı. Dışarı çıkan 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed, sokak ortasında tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Suriyeli 3 işçinin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretti. Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad El A., Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı çıkmasını isteyen kişiler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

DIŞARI ÇIKINCA TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Tekrar geri gelen kişiler, yine camlara vurarak küfretmeye başladı. Bu sırada 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed dışarı çıktı. Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile Sherifi El Ahmed'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan El Ahmed kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sherifi El Ahmed'i hastaneye kaldırdı. Ahmed hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da cinayet

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyarak balkona çıkan bir mahalle sakini "Biz sabah namaz kıldık eve girdik. Silah sesi duyduk. Balkona çıktım, baktım yaralı yerde yatıyordu. O kadar gördüm. Suriyeliydi. Bodrum katta oturuyordu. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ambulans geldi götürdü. dedi.

Olayın yaşandığı evde ve sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M. B. Ö., Y. A., A. Y.'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da cinayet
Bağcılar'da cinayet
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Kaynak: DHA

Bağcılar, Bodrum, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki Suriyeli genç, yaşadığı binanın önüne gelen 3 kişi tarafında öldürüldü - Son Dakika

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