22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 Gündür Haber Alınamıyor: Annesi Aynur Yüce: "Oğlumun Hayatından Endişe Duyuyorum. - Son Dakika
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22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 Gündür Haber Alınamıyor: Annesi Aynur Yüce: "Oğlumun Hayatından Endişe Duyuyorum.

20.06.2022 21:56

İstanbul Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den beş gündür haber alınamıyor. Son olarak beş gün önce Kocaeli'nin Kefken ilçesinde görüldüğü öğrenilen üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce’nin annesi Aynur Yüce, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi, “Oğlumun hayatından endişeye duyuyorum. Gören, bilen, duyan varsa lütfen bize haber versin” dedi.

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den beş gündür haber alınamıyor. Son olarak beş gün önce Kocaeli'nin Kefken ilçesinde görüldüğü öğrenilen üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin annesi Aynur Yüce, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi, "Oğlumun hayatından endişeye duyuyorum. Gören, bilen, duyan varsa lütfen bize haber versin" dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan, Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 15 Haziran'dan beri haber alınamıyor. En son Kocaeli'nin Kefken ilçesinde görüldüğü öğrenilen Ali Kemal'in annesi Aynur Yüce, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"SAAT 5, EN GEÇ 6'DA EVE GELİRDİ"

Oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyleyen anne Yüce şöyle konuştu:

"Oğlum 15 Haziran tarihinde eve gelmedi. Meraklandık. Aradığımızda telefonu meşgul konumdaydı. Cevap vermiyordu. Ondan sonra tekrar aradık, yine açmadı. Bu çocuk saat 5 (17.00) en geç 6'da (18.00), hiçbir zaman 9'dan (21.00) sonra eve gelmeyen bir çocuk olduğu için daha çok meraklandık. Ama üniversitede kütüphanede ders çalışıyordu, kütüphanede ders çalıştığı için, biz yine çocuğun kütüphanede biraz fazla takılıp gelecek haftaki sınavlara hazırlandığını düşündük. Biraz daha bekledik.

"OĞLUMUN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUM. GÖREN DUYAN LÜTFEN HABER VERSİN"

Saat 11.5 (23.30) gibi eşim Ümraniye Atakent Karakolu'na gitti. Sabah oldu. Ali Kemal'in eve gelmemesi daha önce hiç olmadı. Onun için çok üzgünüz. Bu olayın da araştırılmasını istiyoruz.

Bir gören duyan olursa lütfen haber versin. Çok üzgünüz. Ne yapacağız çaresiziz, bilmiyoruz. Gören, duyan olursa lütfen bize haber versin. Devletimizin de bütün imkanlarını kullanmış olmamıza rağmen bulamadık. Bulamadığımız zaman, biz daha da çok başına bir şey gelmiş olabileceğini düşündük ve çok telaşlandık. Lütfen, oğlumun hayatından endişeye duyuyorum. Gören, bilen, duyan varsa lütfen bize haber versin. Biz çok çaresiziz, umutla bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Kemal Yüce, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 Gündür Haber Alınamıyor: Annesi Aynur Yüce: 'Oğlumun Hayatından Endişe Duyuyorum. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: 22 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ali Kemal Yüce'den 5 Gündür Haber Alınamıyor: Annesi Aynur Yüce: "Oğlumun Hayatından Endişe Duyuyorum. - Son Dakika
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