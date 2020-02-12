22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü - Son Dakika

22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü

6 saat önce

AĞRI'da dün gece termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterirken, vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine kilim ve battaniye örtü.

22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü, System.String[]
AĞRI'da dün gece termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterirken, vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine kilim ve battaniye örtü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da, dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar, araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarını korumak için çeşitli çözümler üretti. Bazı vatandaşlar araçlarını üzerine kilim, halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalışırken, bazıları da gece belirli saatlerde çalıştırarak donmaması için tedbir aldı.

ARAÇLARINI AKÜ TAKVİYESİYLE ÇALIŞTIRDILAR

Soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta ise vatandaşlar donan araçlarını akü takviyeleri ile çalıştırdı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kent merkezinde ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılardaki buzları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.


- Muş
Sibirya, Ağrı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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