22 Yıl Aradan Sonra Aynı Koltuğa Bakan Yardımcısı Olarak Oturdu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce , 22 yıl önce kaymakamlık yaptığı Sulakyurt ilçesinde kaymakamlık makamına bu kez bakan yardımcısı olarak oturdu. İnce, "Tekrar burada olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Mesleğimizin ilk yıllarını burada geçirdik, güzel tecrübeler edindik. Çok değerli Sulakyurtlu hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bizlere hemşehrilik yaptılar. Yani hakikaten az önce karşılamada da duygulandım" dedi. Kırıkkale 'nin Sulakyurt ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, kaymakamlık makamına geçerek burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün tabii benim için çok anlamlı bir gün. 22 yıl sonra tekrar, 22 yıl sonra görev yaptığım Sulakyurt ilçemizde kaymakam olarak tekrar burada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İyi ki Sulakyurt'ta çalışmışım, iyi ki sizleri tanımışım. Mesleğimizin ilk yıllarını burada geçirdik güzel tecrübeler edindik. Çok değerli Sulakyurtlu hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bizlere hemşehrilik yaptılar. Yani hakikaten az önce karşılamada da duygulandım. Birer akrabamız oldular, bu duyguyu bu heyecanı bizlere yaşattıkları için ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizi ben de çok büyük anlamı var. Sizlerde de vardır mutlaka Sulakyurtlular hakikaten devletine, milletine, vatanına, bayrağına düşkün insanlardır. Bu açıdan devletine düşkün, milletine düşkün, vatanına düşkün herkesi de bağrına basarlar. Biz bunu bildik, yaşadık. Ailecek yaşadık. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yıllar sonra Sulakyurt kaymakamlığın da sizlerle olmak beni gerçekten mutlu etti" diye konuştu. AK Parti Sulakyurt İlçe Başkanlığı tarafından meydan da düzenlenen mitinge katılan İnce, burada vatandaşlara hitap etti. 1997 yılında buraya kaymakam olarak geldiğini belirten İnce şunları söyledi:"3 yıl sizlere hizmet etme şerefine layık oldum. Sizin gibi değerli insanların vatansever bayrağına, milletine, devletine, vatanına düşkün insanlara hizmet etmenin her zaman gururunu ve onurunu yaşadım. Sizler bana her zaman sahip çıktınız, takip ettiniz, desteklediniz. Bunu her zaman kalbimde hissettim bunun için gerçekten müteşekkirim. Kıymetli hemşehrilerim, 31 Mart'ta bir seçime gidiyoruz. Mahalli idareler seçimlerine. Sizler meclis üyelerini, muhtarlarınız ve belediye başkanınızı seçeceksiniz. Bu kararınızı verirken çok büyük bir karar verdiğinizi ne için karar vereceğinizi ve bu verdiğiniz kararın 2 gramlık oy pusulasını ne anlama geldiğini çok iyi düşünürken vermelisiniz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığın da bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bu ülkeye fırsat vermemeye çalışan bizlerin huzurunu, güvenini bozmaya çalışan evlatlarınızı şehit eden bütün terör örgütleriyle varımızla gücümüzle mücadele ediyor. Hepsini karşımıza alıyoruz. Sizler takip ediyorsunuz bunların inlerine giriyoruz, mağaralarda buluyoruz ve bu millete kast eden terör örgütlerini teröristleri yaşatmamaya onlara bu memlekette hayat vermemeye çalışıyoruz."Bakan İnce'ye Sulakyurt ilçesindeki ziyaretine Vali Yunus Sezer , Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı , AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve protokol üyeleri eşlik etti. - KIRIKKALE