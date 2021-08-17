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22 yıl geçti, acılar dün gibi taze - Son Dakika

22 yıl geçti, acılar dün gibi taze

17.08.2021 11:34
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze, System.String[]

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze kalırken, geriye ise o gece çekilmiş acı dolu görüntüler kaldı.

Türkiye'nin yaşadığını en büyük felaketlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise hala bulunamadı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen açılar ise dün gibi taze. Deprem gecesi İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Acı dolu görüntülerde binlerce kişi yardım çığlıkları atıyor.

Depremin hemen ardından çekilen fotoğraflar ise görenleri duygulandırıyor.

(Gönül Efe-Fehime Kartal/İHA)

22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze

17 Ağustos 1999, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 22 yıl geçti, acılar dün gibi taze - Son Dakika


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