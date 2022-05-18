Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen genç ilk kez hakim karşısında

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62), tutuksuz sanık Tolga Daşkıran (19), olayda yaralanan Hüseyin Şahin ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ahmadi'nin eşi ve kızı ise duruşmaya gelmedi.

Savunmasını yapan Daşkıran, arkadaşlarıyla yürürken kadın çığlığı duyduklarını, dönüp baktıklarında bir kişinin iki kadını bıçakladığını gördüklerini söyledi.

Hızla bu kişilerin yanına gittiklerini belirten Daşkıran, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım Hüseyin oraya doğru koştu ve adama tekme attı. Bu sırada şüpheli, Hüseyin'i bıçakla ayağından yaraladı. Bu arada elinde bulunan bıçağı bana savurdu ve bıçak montumu yırttı ancak yaralanmadım. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkararak bir kere savurdum. Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu. Ben bıçak savurduktan sonra zanlı kaçmaya başladı. Biz onu 20-30 metre takip ettik çünkü kadınların ikisi de yaralıydı. Şahsın kaçmasını engelleyip polise teslim etmek istedik. Şahıs bir markete saklandı. Elinde bıçak vardı, biz markete girmedik. Polisi ve ambulansı aradım. Sanığı öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu."

Abdulkadir Ahmadi ise eşi ve kızının, kendisine yalan söylediğini ileri sürerek, şunları anlattı:

"Eşimi ve kızımı dışarı çıkmamaları için uyardım ama beni dinlemiyorlardı. Bundan dolayı tartıştık. Tartışma sırasında eşimi bıçakladım. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçak isabet etti. Daha sonra birileri bana gelip saldırdı. İçlerinden biri beni bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin Şahin'i bıçakladığımı kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, Ahmadi'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022 akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.