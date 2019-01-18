Son Dakika Haberleri: 22 Yıl Kabızlık Çekti ve Midesi Açıldığında Bulunan Şeye Kimse İnanamadı

22 Yıl Kabızlık Çekti ve Midesi Açıldığında Bulunan Şeye Kimse İnanamadı

11 dakika önce

Bugün sizlere dünya genelinde insanların vücutlarından çıkarılmış en garip en ilginç şeylerden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünya genelinde insanların vücutlarından çıkarılmış en garip en ilginç şeylerden bahsedeceğiz. Görenleri şaşkına çeviren bu şeyler sizleri de çok şaşırtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:07 Kaynak: Youtube

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