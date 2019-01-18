22 Yıl Kabızlık Çekti ve Midesi Açıldığında Bulunan Şeye Kimse İnanamadı
11 dakika önce
Bugün sizlere dünya genelinde insanların vücutlarından çıkarılmış en garip en ilginç şeylerden bahsedeceğiz.
Bugün sizlere dünya genelinde insanların vücutlarından çıkarılmış en garip en ilginç şeylerden bahsedeceğiz. Görenleri şaşkına çeviren bu şeyler sizleri de çok şaşırtacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:07 Kaynak: Youtube
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