22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

6 saat önce

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktıİtalya (DHA) ? İtalya'da bir sanat galerisinden 22 yıl önce çalınan bir tablonun, galerinin dış duvarındaki kapaklı bir bölmede saklı olduğu ortaya çıktı.

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

İtalya (DHA) ? İtalya'da bir sanat galerisinden 22 yıl önce çalınan bir tablonun, galerinin dış duvarındaki kapaklı bir bölmede saklı olduğu ortaya çıktı.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Piacenza kentinde yer alan Galleria d'arte moderna Ricci Oddi Sanat Galerisi'nde meydana gelen olay, müze çalışanları ve sanatseverleri şaşırttı.

Müzeden 22 yıl 9 ay önce çalınan, Avusturyalı ressam Gustav Klimt'e ait 'Bir Leydi'nin Portresi (Portrait of a Lady)' isimli tablonun bu süre boyunca sanat galerisinde olduğu ortaya çıktı.

Galeride görevli bir temizlikçinin, galerinin çevresinde temizlik yaptığı sırada, dış duvardaki kapaklı bölümü açtığı ve burada siyah bir beze sarılı halde tabloyu bulduğu belirtildi. Yerel medya temizlik görevlisinin çöpe atmayı düşündüğü tabloyu, galeriden bir uzmanın fark ettiğini ve yapılan incelemede tablonun 22 yıl önce müzeden çalınan Gustav Klimt'in 'Bir Leydi'nin Portresi' adlı eseri olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili polisin başlattığı incelemelerin devam ettiği belirtilirken, müze direktörü Massimo Ferrari tablo üzerindeki pul ve mumların 'gerçek olduğunu' söyledi.

TABLOYA YÖNELİK SORUŞTURMALAR YILLARDIR SÜRÜYORDU

22 Şubat 1997'de müzenin düzenlediği bir etkinlik öncesi renovasyon çalışmaları sırasında çalınan tabloya ilişkin çeşitli soruşturmalar açılmıştı. Tablonun çalınmasının ardından galeri çalışanları sorguya alınmış, fakat somut bir bulgu elde edilememesinin ardından soruşturma kapanmıştı. 2016 yılında bulunan yeni bir DNA örneğiyle soruşturma yeniden açılmış fakat bu incelemeler sonucu da gelişme kaydedilememişti.

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Gustav Klimt, İtalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esad, Erdoğan ile görüşme ihtimali sorusuna yanıt verdi: Bundan gurur duymam
Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!

Son Dakika Haberleri
02:22 Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü - Son Dakika
02:20 ABD'den Kuzey Kore'ye "esneklik göstermeye hazırız" teklifi - Son Dakika
02:12 Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
02:03 ANKARA-Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika
02:00 Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 02:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]