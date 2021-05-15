22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor - Son Dakika

22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor

15.05.2021 10:49

İstanbul'da yaşayan, doğuştan işitme engelli Rabia Demir, Konya'da yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatın ardından duymanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan, doğuştan işitme engelli Rabia Demir, Konya'da yapılan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatın ardından duymanın mutluluğunu yaşıyor.

İki erkek kardeşi olan 22 yaşındaki Rabia Demir, küçük yaşlarda işitme engelliler için düzenlenen özel eğitim programlarına katılarak annesinin de desteğiyle işaret dili ve dudak okuma yöntemiyle insanlarla anlaşmaya çalıştı.

Anne Emine Eren (38), dünyaya getirdiği ilk çocuğu olan Rabia'nın derdine derman bulabilmek için Ankara, Kayseri ve İstanbul'da çeşitli hastanelere başvurdu. Ancak istediğini bulamayan Eren, yaptığı araştırma sonucunda Konya'daki bir özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan'ın yapacağı implant ameliyatından sonra işitme yetisini kazanabileceğini öğrendi.

Bir umutla Konya'nın yolunu tutan annenin mart ayında Özel Medova Hastanesi'nde ameliyat ettirdiği çocuğuna ilk aparat burada takıldı. İstanbul'da, nisan ayında ikinci aparatın takılmasıyla Rabia Demir, 22 yaşında ilk defa işitmenin ne demek olduğunu anladı. Ameliyattan 1 ay sonra cihazın dış parçasının takılmasıyla duymaya başlayan Rabia, annesi Emine Eren'in desteğiyle ilk kelimelerini söylemeye başladı.

Emine Eren, AA muhabirine, kızı Rabia'yı rehabilitasyon merkezlerine götürdüğünü, gerekli eğitimleri almasını sağladığını söyledi. Eren, Rabia'nın biyonik kulak ile işitip konuşabileceğini duyduğunda çok sevindiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu yaşımıza kadar duyamaz, konuşamaz diye biliyorduk. Biyonik kulağı duymuştum ama hiç duymadığı için uygun görülmemişti. Bahar hoca 'Biyonik kulakla az da olsa duyacak, konuşacak.' deyince mutluluğumuzu tarif edemem. Çok mutluyum. Kelimeler boğazıma takılıyor. Cihaz takıldıktan sonra ona ilk 'Seni seviyorum, kızım.' diyeceğim. Her zaman diyorum ama sesimi duyması çok heyecanlandırıyor. Bir bebek gibi konuşmayı öğreteceğim. Kızım, benim için yeniden doğdu. Ben de onunla yeniden doğmuş gibiyim."

Rabia Demir, işitme rehabilitasyonu için özel eğitim alacak

Prof. Dr. Bahar Çolpan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarının hastaların konuşma becerisini de kazanabilmesi için 4 yaşından önce yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Rabia ve ailesine 22 yaşında olmasına rağmen bu ameliyatla duyma yetisini kazanabileceğini, konuşmada da bazı kelimeleri çıkarabileceğini izah ettik. Aile de ameliyat olmak istedi. Gayet başarılı bir operasyon geçirdi." diye konuştu.

Çolpan, başarılı geçen ameliyat sırasında yapılan ölçümlerde de işitme sinyallerinin beyne iletildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Konuşma açısından da beynimizde nöronların bir gelişimi var. 4 yaşına kadar konuşma yetimizi de kazanıyoruz. Bu aşamada hastamız en azından belli sesleri ve kelimeleri iyi bir rehabilitasyon programıyla en azından bazı kelimeleri çıkartıp, bazı isteklerini ifade edebilir hale gelebilir, diye düşünüyorum. İşitme rehabilitasyonu açısından bazı özel eğitim alması gerekiyor."

Bu ameliyatın ardından İstanbul'da, nisan ayında cihazın dış parçası takıldı. İlk denemelerde Rabia Demir'in heyecanı, sevinci odadaki herkese yansıdı. Cihaz takılırken çekilen görüntülerde Rabia Demir'in çok heyecanlı olduğu görülüyor. İlk işittiği ses sinyalinde başını sallayarak ve eliyle "tamam" işareti yapan Demir'in sevincine annesi de ortak oldu.

Rabia Demir, 20 gündür duymanın sevincini yaşarken annesinin desteği ve aldığı konuşma terapisinin etkisiyle ilk kelimelerini söylemeye başladı. Annesi ile harfler, rakamlar ile "anne" ve "baba" gibi kelimeleri söylemeyi öğrenen Rabia, kulaklıkla müzik dinlemenin de keyfini yaşadı.

Anne Eren, kızının duymasıyla çok büyük bir mutluluk yaşadığını vurgulayarak "21 senenin mutluluğunu yaşadık Rabia ile. Yeniden doğmuş gibi olduk. Kızım sesleri duyuyor. Kapı sesini, televizyonun sesini, bizim seslerimizi duyuyor. İnşallah en kısa zamanda da konuşacak. Okulda ve evde terapilere başladı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor
22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor
22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor
22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor

İstanbul, Engelli, Nisan, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 22 yıl sonra duymaya başlayan Rabia, şimdi de konuşmak için can atıyor - Son Dakika


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