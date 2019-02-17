22 Yıl Sonraki Randevuyu Fatih Terim Kazandı
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 22 yıl 5 ay 25 gün sonra rakip oldu.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
ile Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, 22 yıl 5 ay 25 gün sonra rakip oldu. Mücadeleden Terim galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa -Galatasaray karşılaşması iki takım teknik adamının da yıllar sonra tekrar rakip olmasına neden oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son olarak 23 Ağustos 1996 yılında oynanan lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Terim Galatasaray'ı, Denizli de Kocaelispor
'u çalıştırıyordu. Müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.
İki teknik toplam 22 yıl 5 ay 25 gün sonra birbirlerine tekrar rakip oldu. Mücadeleden Fatih Terim galip ayrıldı.
Bu maçla birlikte 8 kez karşılaşan iki teknik adam 3'er kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:08 Kaynak: İHA
Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler
Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1