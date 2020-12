22 yıldır engelli oğluna bakan anneden acı itiraf Açıklaması - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 22 yıldır epilepsi hastası engelli oğluna bakan anne, engelli aileleri olarak çocuklarına ya da yakınlarına bakmaktan değil toplumun kendilerine farklı gözle bakılmasından yorulduklarını kaydederek en çok bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Yıllardır epilepsi hastalığından dolayı yürüyemeyen, konuşmayan ve mama ile karnından beslenen engelli oğlu Mehmet'e bakan anne Zehra Teken, engelli birey annesi olmasının zorluklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Teken engelli bir çocuğu bakmanın zor olduğunu fakat bu zorluklara Allah'ın verdiği sabırla katlandıklarını dile getirdi. Çocuğunu kendi sağlık sorunları olmasına rağmen bir an olsun bile yalnız bırakmadığını kaydeden Teken, "Biz her zaman zorluk çekiyoruz eşten, dosttan, akrabadan ve toplumdan. En çok yemek yedirirken zorlanıyoruz. Her şeyi püre yapıp enjektörle besliyoruz. Eskiden oğlumu kucağıma alıp dışarı çıkarıp, gezdiriyordum ama son bir yıl içerisinde 3 defa mide ameliyatı geçirdim ve sağlık durumun bozulduğu için şimdi yeterince ilgilenemiyorum, çocuğum evde kapalı kalıyor" diye konuştu.

"22 YILDIR OĞLUMDAN MEMNUNUM VE RAZIYIM"

Toplumun kendilerine bakış açısının doğru olmadığını ve bunun kendilerini fazlası ile rahatsız ettiğini aktaran anne Teken açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizi en çok üzen şey toplumda bizlerin engelli çocuğu var diye hor görülmesi. Bu durum bizi yoruyor, kırıyor ve üzüyor. 22 yıldır ben çocuğuma bakıyorum ve o zaman içerisinde benim kimse yanımda olmamasına rağmen bizi hor gören kelimelerin söylenmesi zorumuza gidiyor. Bizi engelli çocuklarımıza bakmak değil toplum bakış açısı, baskısı yoruyor. Rabbim bize vermiş, bu bize aslında bir armağan. Ben her zaman memnunum. 22 yıldır oğlumdan memnunum ve razıyım. Çocuğum o kadar acı çekiyor ki bazen bize hissettirmeye çalışıyor ama bize toplumda garip bakmaları bizi çok kırıyor."

(Gökten Ceylan/İHA)