22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde "Vira Bismillah" diyor - Son Dakika

22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde "Vira Bismillah" diyor

07.03.2021 10:23

22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde "Vira Bismillah" diyor Rize'de yaşayan Necip-Yasemin Akmermer çifti, 22 yıldır birlikte balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde "Vira Bismillah" diyor

RİZE - Rize'de yaşayan Necip-Yasemin Akmermer çifti, 22 yıldır birlikte balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi'nde oturan Necip Akmermer ve eşi Yasemin Akmermer (50), 22 yıl önce başladıkları balıkçılığı 'Umut 53' adlı kayıkla denize açılarak sürdürüyorlar. Balıkçılık merakının eşinden dolayı olduğunu söyleyen Yasemin Akmermer, "Evlenmeden önce denizi ben yüzmek olarak bilirdim ama eşimle birlikte ben de bu işe gönül koydum. Balıkları tutmaya başlayınca ben de heveslendim. Keyifli geldi, en önemlisi de bir işe yaramak hoşuma gitti. Kadınların her alanda olabileceğinin bir ispatıdır bu. İtfaiyeci kadınlar var, niye balıkçı kadınlar da olmasın" dedi.

"Balıkçılık tutkumda eşimin payı çok büyüktür"

Gece gündüz saat gözetmeksiniz denize açılarak balık tuttuklarını söyleyen Yasemin Akmermer, "Deniz deyince her saat kalkıp gidebiliyoruz. Bu şekilde bölgemizde benim gibi aktif olan bir bayan balıkçı yok. İlk başladığımda palamutların çok gelmesi bende tutku meydana getirdi. Ellerimde yara olmasına ve denizin beni tutmasına rağmen her gün gittim. Hiçbir zaman pes etmedim. Bunda eşimin payı çok büyüktür. Ben yapamam dediğim yerde arkamda durdu, yapabilirsin ve başarabilirsin dedi. Onun da verdiği destekle bir tutku haline geldi. O gitmese bile ben diyorum ki hadi denize gidelim" şeklinde konuştu.

"Bilinçli avlanma olmaz ise olanı da bulamayacağız"

Eylül ayında sezonun başladığını söyleyen Necip Akmermer ise, "Sezon palamutla başlıyor. Hemen arkasından sargan, istavrit, barbun ve mezgit oluyor. Şu anda mezgit ve barbun var. Hamsi ister istemez ağlarımıza takılıyor küçük de olsa. Biz mezgite kuruyoruz ağlarımızı ama hamsi de takılıyor ağlara. Keşke iri hamsiler olsa ama bilinçli avlanma noktasında hassas olmamız gerekiyor. Bilinçli olmazsak olanı da bulamayacağız bu gidişle" ifadelerini kullandı.

"Kadınsız değil Türkiye, dünya düşünülemez"

"Karadeniz kadını güçlüdür. Erkeğinin arkasında duran ve her şekilde destek olandır. Yeter ki erkeklerinden bir adım gelsin, Karadeniz kadını altlarına kırmızı halıyı sererler" diyen Yasemin Akmermer'e eşi Necip Akmermer. "Kadınlar her alanda olmalıdır. Ülkemizin daha güçlü olması için her alanda kadınlar olmalıdır. Eşimin yaptıklarından dolayı gurur duyuyorum. Büyük zorlukların üstesinden gelebiliyor. Bana yardımcı oluyor. Balıkçılık değil, doğaya aşığız ve gezmesini de biliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara kutlu olsun. Kadınsız değil Türkiye, dünya düşünülemez. Kadınlar her alanda olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Dünya kadınlarla güzelleşecek"

Kadın cinayetlerinin fazlalığına dikkat çeken Yasemin Akmermer, "Kadınlara zarar vermeyen nesil yetiştirilmeli. Kadınlar ağlamasın, gülsün. Bir çiçek gibi koklansın. Maalesef kadın cinayetleri çok var. Kadınlara eşlerinden ve bıraktıkları sevgililerinden olsun, hep kadın eziliyor, zulüm görüyorlar. Kadınlar sürekli ön planda olmalıdır. Dünya kadınlarla güzelleşecek" dedi.

22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor
22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde Vira Bismillah diyor

Işıklı Mahallesi, Balıkçılık, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 22 yıldır gece gündüz demeden eşiyle birlikte denizde 'Vira Bismillah' diyor - Son Dakika


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