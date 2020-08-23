22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare arıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 22 yıl önce yaşadığı iş kazası sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, tüm vücudunu saran ağrılar karşısında büyük acı çekiyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, 1998 yılında çelik fabrikasinda iş makinesi ile kaza geçirdi. 21 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde yaşayan Yusuf Taşören'in tüm ihtiyaçlarını annesi Sevim Taşören (64) karşılıyor. Yusuf Taşören, 1 yıldır sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda oluşan nöropatik ağrılar nedeni ile büyük acı çekiyor. Onlarca hastaneye giden Taşören yaşadığı ağrılara çare bulamadı.

"Her işimi annem yapıyor"

Yaşadığı iş kazasını ve daha sonraki süreçte yaşadıklarını anlatan Yusuf Taşören, "1998 yılında iş kazası geçirdim. Tamircilikten başladım, makine yağcılığı yaptım. Daha sonra da iş makinesi operatörü oldum. Bu sırada 1996 yılında da babamı kaybettim. 1998 yılında da o kazayı yaşadım. Ben iş makinesi ile ocağa giriyordum. Geri geri araçla ilerlerken sadece omzumdan sıkıştığımı hissettim. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. 4 ay boyunca yoğum bakımda kalmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Ondan sonra yaklaşık 22 yıldır engelliyim. 22 yıldır yürüyemiyorum. Annemin yarımı ile günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Tekerlekli sandalyeye annemin yardımı ile oturuyorum. Banyoyu da annem yaptırıyor. Her işimi annem yapıyor" dedi.

"Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin"

İlerleyen yaşına rağmen oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne Taşören ise oğlunun yaşadığı acıların kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Banyosunu ben yaptırıyorum. Tekerlekli sandalyesini getiriyorum, yatağına yanaştırıyorum. Ben kaldırıyorum, o da yardımcı oluyor. Daha sonra götürüyorum, banyosunu yaptırıyorum. Her işini ben görüyorum evladım. Zorlanıyorum. Onu kaldırmaktan bileklerim şişti. Kollarım ağrıyor, sırtım ağrıyor kaldırırken. Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin" şeklinde konuştu. - KOCAELİ