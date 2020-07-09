22 yılın ardından gelen mutluluk - Son Dakika

ANKARA'da 1997 yılında evlenen Nermin (44) ve Ramazan Çelik (52) çifti, bebekleri olmayınca tüp bebek tedavisine başladı. İlk 4 denemede başarısız olan çift, 5'inci denemede 22 yıl sonra bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
Başkent'te memur olan Ramazan ve ev kadını Nermin Çelik çiftinin evlendikten sonra bir süre çocukları olmadı. Bunun üzerine çift, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tüp bebek tedavisine başladı. Hastanede art arda yapılan 3 deneme başarısızlıkla sonuçlandı. En son 2004 yılında yapılan 3'üncü denemeden sonra umutlarını kaybeden çift, 10 yıl tedaviye ara verdi. Çelik çifti, 2014 yılında 'bu sefer olur' umuduyla özel bir kliniğe başvurarak, tüp bebek tedavisine yeniden başladı. Burada yapılan 4'üncü tüp bebek tedavisi de olumsuz sonuçlandı. Çift, son olarak 2018 yılında internette araştırma yaparken buldukları kliniğe başvurdu. 5'inci denemeleri başarıyla sonuçlanan çift, 22 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, Ümit Emir adını verdikleri oğulları ile hayata daha sıkı bağlandı.
Ailenin doktoru Prof. Dr. Berfu Demir ise çiftin, ilk geldiğinde ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu anlatarak, "Çünkü daha önce başarısız olmuş 4 defa denedikleri bir tüp bebek tedavisi vardı. Ayrıca annemizin yaşı biraz da ileriydi. Hem kadından kaynaklanan hem erkekten kaynaklanan problemler vardı. Tedaviye başlamadan önce çifti değerlendirdik ve problemleri ortaya koyduk. Annemizin rahim içinden kaynaklanan problemi vardı. Onu tedavi ettik ve takiben tüp bebek tedavisine başladık. Tüp bebek tedavisinde yumurtaları geliştirdik ve takiben blastosist aşamasında kaliteli bir embriyo elde ettik. Tüp bebek tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri de kadın yaşıdır, diğeri de embriyo kalitesidir. Özellikle blastosist aşamasındaki embriyonun rahime tutunma şansı çok yüksektir. Bu hastamızda da bu tedavi yöntemini uyguladık. Transferden sonra gebelik haberini aldık ve süreci birlikte bitirdik" dedi.