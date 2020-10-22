22 yıllık bekleyişin ardından gelen mutluluk - Son Dakika

İzmir'de yaşayan Suna çiftinin 22 yıllık bebek hasreti, 13. kez uygulanan tüp bebek tedavisi ile sona erdi. Kız bebeklerine Elif ismini veren 46 yaşındaki Halime ve Veysel Suna çiftini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

İzmir'de yaşayan Halime ve Veysel Suna çiftinin 22 yıllık bebek hasreti sona erdi. Çift, 13. kez uygulanan tüp bebek tedavisiyle 46 yaşında evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Dünyaya gelen kız bebeğe ise Elif ismi verildi.

Geçtiğimiz haftalarda Alsancak ve Güzelyalı bölgelerinde apartman görevlileri ile buluşup sorunlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, bu kez apartman görevlisi Veysel Suna'nın mutluluğuna ortak olmak için Suna ailesi ile bir araya geldi. Çok istedikleri, özlemini duydukları bebeklerini 22 yıl sonra kucaklarına alan Suna ailesini evlerinde ziyaret eden Batur, bebeklerini sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeleri temennisinde bulundu. Ziyarette Halime ve Veysel Suna çifti ise mutluluklarını ifade edecekleri kelimeleri bulmakta zorlandı.

Hoş geldin bebek çantası hediye edildi

Belediye Başkanı Batur'un Elif bebeği ziyaretinde Konak ilçe sınırları içinde yeni doğan her bebek için hazırlanan "Hoş geldin bebek" paketi hediye edildi. Hediye paketinin içinde bez, zıbın, alt-üst takım, battaniye, ıslak mendil, sabun, biberon ve şampuan gibi yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarının bulunduğu öğrenildi. - İZMİR