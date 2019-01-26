Son Dakika Haberleri: 22 Yıllık Diyaliz Hastası Yetkililerden İş İstedi

22 Yıllık Diyaliz Hastası Yetkililerden İş İstedi

15 dakika önce

22 yıllık diyaliz hastası yetkililerden iş istedi VAN - Van'da 22 yıldır diyaliz hastası olan Resul Bingöl, yetkililerden yardım istedi.

22 yıllık diyaliz hastası yetkililerden iş istedi VAN - Van'da 22 yıldır diyaliz hastası olan Resul Bingöl, yetkililerden yardım istedi.
İpekyolu ilçesine bağlı Şamranaltı Mahallesi'nde ikamet eden Resul Bayram, 22 yıldır böbrek hastası olduğunu ve diyalize bağlı yaşadığını ifade ederek, "Haftada üç kez diyalize bağlanıyorum. Çok zor durumdayım. Şimdiye kadar 10 kez Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmişim ancak atanmadım. 4 çocuğum var geçimimi sağlayamıyorum çok zor durumdayım" dedi.
Dedesinden kalma toprak evde yaşam mücadelesi verdiğini ve bazı bölümlerinin rutubetli olduğunu dile getiren Bingöl, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililerden kamuda çalışabileceğim bir iş istiyorum. Çünkü sadece vakıftan aldığımız parayla geçinmeye çalışıyoruz. O da yetmiyor. Arada bir komşularımız yardımda bulunuyor. Ben kimseye muhtaç olmadan aileme, çocuklarıma bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Resul Bingöl'ün 7 yaşındaki kızı Sueda Bingöl ise, "Babamın bir işi olsun. Bizler de diğer çocuklar gibi ihtiyacımız olanı almak istiyoruz. Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz ne olur babama bir iş ver" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Bingöl, Yerel
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