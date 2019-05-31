Son Dakika Haberleri: 22 yıllık gelenek bozulmadı
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22 yıllık gelenek bozulmadı

59 dakika önce

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile 22 yıldır vatandaşlara irmik helvası ikram etmeye devam ediyor.

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Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile 22 yıldır vatandaşlara irmik helvası ikram etmeye devam ediyor.

Kadir Gecesi olması dolayısıyla Bilecik'te çarşı esnafı kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara irmik helvası dağıttı. İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu 22 yıldır gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi 22 yıldır sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugün de yine vatandaşlarımıza 2 bin 500 kişilik yaptırdığımız helva ikramında bulunuyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:14 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Bilecik, Yaşam
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