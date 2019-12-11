22 yıllık "Obradovic-Ataman" rekabetinde 54. randevu! - Son Dakika
Son Dakika Spor 22 yıllık 'Obradovic-Ataman' rekabetinde 54. randevu! - Son Dakika Spor

22 yıllık "Obradovic-Ataman" rekabetinde 54. randevu!

6 saat önce

Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşacak.

22 yıllık

Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşacak.


İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı.


Ataman, Anadolu Efes'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray'ın başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.


- Rekabet 22 yıl önce başladı


Obradovic ile Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de birbirlerine rakip oldu.


Söz konusu tarihte Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde oynanan Avrupa Ligi maçında ilk kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrıldı.


- Avrupa'da 17 kez rakip oldular


Obradovic ile Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.


Söz konusu 17 mücadelenin 12'sinde Obradovic'in, 5'inde ise Ataman'ın takımları salondan galip ayrıldı.


- Ataman'ın Obradovic'e karşı deplasmanda galibiyet sevinci yok


Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarla Zeljko Obradovic'in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.


Obradovic'in başında bulunduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Ergin Ataman yönetimindeki ekipleri 7 kez konuk etti. Söz konusu 7 müsabakayı da Obradovic'in takımları kazandı.


- Ataman, geçen sezon üstünlük kurdu


Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, geçen sezon Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.


Geçen sezon başında rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Ataman'ın Anadolu Efes'i, ligde de play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3'le geçti ve şampiyonluğa uzandı.


THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde de gülen taraf Ataman'ın takımı oldu. Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki organizasyonun yarı finalinde Obradovic'in öğrenilerini yenerek finale çıktı.


İki ekip arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası'nın finalinde ise gülen taraf Obradovic'in takımı oldu.


İki başantrenörün çalıştırdığı takımların geçen sezonki 14 randevusunda Anadolu Efes 8, Fenerbahçe ise 6 galibiyet aldı.


- Sezon başı gülen Ataman oldu


İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette son karşılaşma bu sezon başı oynandı.


Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesiyle Ataman, Obradovic karşısında bir kupa sevinci daha yaşadı.


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Ivan Obradovic, Ergin Ataman, Anadolu Efes, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:34 
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