Son Dakika Haberleri: 22. zafer müze önünde

22. zafer müze önünde

10 saat önce

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın, statta bulunan müzenin önüne '22' sayısının maketi konuldu.

22. zafer müze önünde, System.String[]
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın, statta bulunan müzenin önüne '22' sayısının maketi konuldu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sene kariyerindeki 22. zaferi ise ölümsüzleştirildi. Türk Telekom Stadı'nın içinde bulunan müze önünde üzerinde 22 yazılı özel taşlarla süslenmiş dev maket kondu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu maketin önünde bol bol fotoğraf çektirerek, 22. zaferlerini ölümsüzleştirdiler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:13 Kaynak: İHA
Türk Telekom Stadyumu, Türk Telekom, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı? Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22. zafer müze önünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]